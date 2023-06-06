LG представила портативный дисплей StanbyMe Go

Компания LG официально представила новый портативный дисплей LG StanbyMe Go, который является дисплеем с диагональю 27 дюймов в чемодане. Да, именно в чемодане. Среди основных особенностей этого достаточно необычного портативного дисплея стоит отметить встроенную регулируемую подставку, чемодан для переноски, динамики и три часа автономной работы от аккумулятора. Фотографии от LG предполагают, что основным сценарием использования монитора является пикник, однако мы также можем представить несколько других вариантов использования, не связанных с путешествиями на природу. Благодаря установленной операционной системе WebOS 22, LG StanbyMe Go может выполнять функции большого планшета, так что вам не нужно подключать другое устройство для просмотра ваших любимых видео или музыки.

WebOS также предлагает широкий выбор приложений и поддерживает функции голосового управления, технологию AirPlay и зеркалирование экрана (можно отображать контент со смартфона, например). Также имеется вход HDMI, так что вы можете подключиться к ноутбуку или другому устройству без необходимости проводить настройки в программном обеспечении. Разрешение 1920x1080 кажется относительно низким для дисплея размером 27 дюймов, но, вероятно, это было сделано для продления времени автономной работы от аккумулятора. Конечно, гаджет достаточно странный, с этим никто не спорит, но производитель хотя бы привлёк к себе море внимания — это на самом деле очень важный момент.
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