LG представила сенсорные окна-дисплеи для поездов

Главной производственной площадкой проекта станет Лыткаринский завод оптического стекла, выпускающий стекловолокна, крупногабаритные астрономические зеркала, космические объективы и другую продукцию. По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, а российская сторона отвечает за производство рабочей поверхности дисплеев.Основа интерактивных окон, разработанных входящим в «Ростех» холдингом «Швабе» и LG Electronics — матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Они способны переключаться в режим дисплея удаленно с пульта оператора или прикосновением к сенсорной поверхности окна. Технологию прежде всего планируют применить на железнодорожном транспорте.