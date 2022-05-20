LG представила ультракороткофокусный проектор CineBeam HU915QE

Он также обеспечивает коэффициент контрастности 2 000 000:1. Вы также получаете видео 4K HDR через трехканальный лазер, с чипом TI DLP, который должен устранить эффект радуги. Поскольку LG не упоминает Dolby Vision или HDR10+, мы можем с уверенностью предположить, что он ограничен HDR10.
Проектор автоматически регулирует яркость в зависимости от условий окружающего освещения и использует динамическое тональное отображение HDR для покадрового изменения яркости. Другая функция, адаптивная контрастность, предположительно обеспечивает оптимальную контрастность для каждой отдельной сцены. Он оснащен WebOS от LG, которая превосходит другие интеллектуальные платформы, используемые другими брендами. Это позволит вам транслировать Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube и Apple TV без необходимости использования Chromecast или другого устройства.