LG представила ультракороткофокусный проектор CineBeam HU915QE

LG представила ультракороткофокусный проектор CineBeam HU915QE высокого класса. CineBeam HU915QE может проецировать 120-дюймовое изображение с расстояния всего 7 дюймов, как и раньше, но теперь он делает это с невероятной яркостью 3700 люменов ANSI. Этого должно быть достаточно для хорошего качества изображения в дневное время с закрытыми шторами, поэтому он может заменить телевизор, предлагая гораздо больший размер экрана.

Он также обеспечивает коэффициент контрастности 2 000 000:1. Вы также получаете видео 4K HDR через трехканальный лазер, с чипом TI DLP, который должен устранить эффект радуги. Поскольку LG не упоминает Dolby Vision или HDR10+, мы можем с уверенностью предположить, что он ограничен HDR10.

Проектор автоматически регулирует яркость в зависимости от условий окружающего освещения и использует динамическое тональное отображение HDR для покадрового изменения яркости. Другая функция, адаптивная контрастность, предположительно обеспечивает оптимальную контрастность для каждой отдельной сцены. Он оснащен WebOS от LG, которая превосходит другие интеллектуальные платформы, используемые другими брендами. Это позволит вам транслировать Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube и Apple TV без необходимости использования Chromecast или другого устройства.
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