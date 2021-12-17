LG представила уникальную аудиосистему S95QR

LG представила нам аудиопродукцию, которую она продемонстрирует на выставке CES в следующем году, в частности, жемчужину линейки: звуковую панель премиум-класса, которая, по заявлению компании, имеет «первый в мире центральный динамик». Звуковая панель LG S95QR имеет выходную мощность 810 Вт и 9.1.5 каналов объемного звука. Это пять активных каналов, три из которых находятся на самой звуковой панели, а два — в отдельных тыловых динамиках. Компания заявляет, что восходящие каналы обеспечивают реалистичные звуки, которые становятся еще более захватывающими за счет центрального громкоговорителя, который обеспечивает более четкую передачу диалогов.

Звуковая панель LG премиум-класса поддерживает кодек Dolby Atmos, DTS: X и даже IMAX Enhanced для трехмерного звука. Беспроводные тыловые динамики, с которыми он поставляется, также имеют шесть каналов вместо четырех, как в предыдущих моделях, с четырьмя передними / боковыми динамиками и двумя повышающими динамиками. Кроме того, модель имеет более чувствительный ресивер, который позволяет увеличить расстояние между звуковой панелью и соответствующими задними динамиками и сабвуфером. Он был разработан с более стабильным беспроводным подключением, чтобы также исключить провалы и задержки при выводе звука. В своем анонсе LG представляет модель в качестве опции для геймеров благодаря функциям переменной частоты обновления (VRR) и автоматического режима низкой задержки (ALLM), которые могут регулировать ее вывод и обеспечивать синхронизацию с игровыми консолями и ПК.