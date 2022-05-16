LG разработала складное OLED-устройство, которое можно раскладывать на 360 градусов

В этом году на мероприятии SID 2022 Display Week компания LG была приглашена в качестве одного из наиболее уважаемых участников дискуссии и во время презентации бренд сообщил, что его команда исследователей и разработчиков успешно разработала складное OLED-устройство, которое можно складывать и раскладывать из от 0 до 360 градусов.

Во время мероприятия компания LG Display продемонстрировала складной сенсорный OLED-экран с диагональю 8,03 дюйма в горизонтальном положении. Однако уникальность этого дисплея заключается в том, что панель можно было сложить как внутрь так и наружу, под любым углом от 0 до 360 градусов.

С точки зрения долговечности, кажется, что LG использует технологию UTG (Ultra-Thin Glass) для складного OLED, а внешний экран покрыт материалом, защищающим от отпечатков пальцев, чтобы устройство всегда выглядело безупречно. LG также утверждает, что 360 Foldable OLED рассчитан на 200 000 сгибов при нормальном использовании, а другие технические характеристики дисплея включают его разрешение 2480 x 2200 пикселей, обеспечивающее четкость 413 пикселей на дюйм, охват 109,9% цветовой гаммы DCI-P3 и панель рассчитана на 430 нит яркости в типичных ситуациях и может достигать 600 нит пиковой яркости в сложных ситуациях. Похоже, что в настоящее время нет практического варианта использования этого форм-фактора, но дизайн, безусловно, выглядит футуристично.

Еще одним открытием во время мероприятия стала 17-дюймовая складная OLED-панель компании, но на этот раз она не складывается на 360 градусов, а складывается на довольно обычные 180 градусов внутрь, как ноутбук.