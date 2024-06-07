LG сомневается в успехе новых процессоров Intel

Глава IT-отдела компании LG Electronics Юн-сок Ли посетил выставку Computex 2024, где изучал новые продукты и ответил на вопросы нескольких журналистов. И обсуждая график выпуска продуктов компании Intel эксперт сделал несколько интересных заявлений о новых процессорах поколения Lunar Lake, выразив обеспокоенность тем, что компания Intel очень сильно отстаёт от своих конкурентов в плане графика выпуска следующего поколения процессоров. Дело в том, что процессоры Intel поколения Lunar Lake появятся только в следующем квартале, если всё пойдёт по плану, конечно, что действительно ставит Intel позади Qualcomm и, возможно, даже AMD в отношении релиза процессоров следующего поколения. Усугубляет ситуация ещё и то, что многие производители ноутбуков уже анонсировали свои новинки на базе чипов AMD и Qualcomm, тогда как новинок на базе Intel пока что нет — они будут анонсированы лишь осенью, а поступят в продажу и того позже.

Стоит отметить, что на выставке Computex 2024 платформа Qualcomm Snapdragon X Elite произвела настоящий фурор среди посетителей и журналистов, особенно учитывая интеграцию новой архитектуры с новейшими сервисами из раздела AI-PC от Microsoft с поддержкой Copilot+. Соответственно, это произошло гораздо раньше, чем у AMD и Intel, что даёт производителю внушительную фору. Кроме того, компания AMD уже анонсировала свои новейшие процессоры Ryzen AI 300, которые также полностью совместимы с AI-PC Copilot+ и оснащены новейшей архитектурой Zen 5.