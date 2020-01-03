Labpano 8K VR-камера, меняет правила игры

Labpano объявила о выпуске 360-градусной панорамной камеры нового поколения. Labpano Pilot One поддерживает фотосъемку 8K VR, запись и прямую трансляцию 8K.

Labpano Pilot One включает в себя три новшества в одном устройстве. Swiftbird, представляет собой решение для потоковой передачи в реальном времени на основе облачных вычислений, Pilot Open System позволяет разработчикам создавать приложения, а Pilot Tour - это виртуальное позиционирование в режиме V-SLAM в реальном времени для обеспечения точного позиционирования виртуальных туров.

Pilot One - это самая маленькая 8К камера с углом обзора 360 градусов на рынке на сегодняшний день. Она оснащена четырьмя высококачественными датчиками Sony и объективами высокой точности с апертурой размера F2.28. Pilot One оснащен аккумулятором емкостью 3400 мАч, который поддерживает два часа непрерывной записи 8K или потокового вещания.