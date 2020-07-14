Lamborghini Sián Roadster - самый мощный гибридный кабриолет

Lamborghini представила лимитированную серию гибридного гиперкара Sián Roadster с открытым верхом и легендарным двигателем Lamborghini V12, а также уникальными технологиями, создающими непревзойденные динамические характеристики в сегменте гибридных моделей. Суммарная мощность гибридной силовой установки 819 л.с.

Бензиновый V12 объемом 6,5 литров выдает 785 л. с. Электромотор добавляет еще 34 силы. Он питается от уникального суперконденсатора, расположенного между кокпитом и двигателем, и весит всего 34 кг, зато втрое мощнее, чем батарея такой же массы. Суперкар способен ускориться до «сотни» меньше чем за 2,9 секунд, а максимальная скорость у нее — за 350 км/ч.

Аэродинамичность достигается за счет того, что воздушный поток разделяется через передние сплиттеры и переднюю крышку и направляется через боковые воздухозаборники и выпускные отверстия через выдвижной задний спойлер. Есть также активные охлаждающие лопасти, которые управляют теплом от выхлопа, чтобы создать область низкого давления сзади. Будет выпущено всего 19 Lamborghini Sian Roadster.
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