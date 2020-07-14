Lamborghini Sián Roadster - самый мощный гибридный кабриолет

Бензиновый V12 объемом 6,5 литров выдает 785 л. с. Электромотор добавляет еще 34 силы. Он питается от уникального суперконденсатора, расположенного между кокпитом и двигателем, и весит всего 34 кг, зато втрое мощнее, чем батарея такой же массы. Суперкар способен ускориться до «сотни» меньше чем за 2,9 секунд, а максимальная скорость у нее — за 350 км/ч.
Аэродинамичность достигается за счет того, что воздушный поток разделяется через передние сплиттеры и переднюю крышку и направляется через боковые воздухозаборники и выпускные отверстия через выдвижной задний спойлер. Есть также активные охлаждающие лопасти, которые управляют теплом от выхлопа, чтобы создать область низкого давления сзади. Будет выпущено всего 19 Lamborghini Sian Roadster.