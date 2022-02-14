Lamborghini хочет продолжить производство бензиновых автомобилей до 2030-х годов

Lamborghini надеется, что сможет продолжать производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии, заявил на этой неделе генеральный директор Стефан Винкельманн. «После гибридизации мы подождем, чтобы увидеть, можно ли будет предлагать автомобили с двигателем внутреннего сгорания после 2030 года», — сказал он в интервью. «Одной из возможностей было бы поддерживать транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с помощью синтетического топлива».

Если Lamborghini действительно продолжит выпускать автомобили с ДВС в 2030-х годах, это приведет к разногласиям между автопроизводителем, принадлежащим Volkswagen, и большей частью отрасли. Возьмем, к примеру, Додж. Бренд, принадлежащий Stellantis, планирует дебютировать первый полностью электрический маслкар в 2024 году. В том же году компания также планирует прекратить производство некоторых из своих самых популярных моделей с бензиновым двигателем, включая Challenger и Charger. Lamborgini не будет предлагать полностью электрический автомобиль до конца десятилетия. С практической точки зрения, даже если Lamborghini продолжит выпускать автомобили с ДВС до 2030-х годов, во многих странах она не сможет продавать эти автомобили.
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