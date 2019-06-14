Langrisser выходит на мобильных устройствах

Сегодня классическая японская RPG серия Langrisser запустила свою долгожданную мобильную версию в России на платформах iOS и Android! Вы можете скачать игру бесплатно, а также оставаться в курсе всех последних новостей и событий об игре на наших официальных страницах Вконтакте и Facebook.

Серия Langrisser - эталонное воплощение JRPG 90-ых, а также была новаторской франшизой в «золотой век» японских игр, разработанная компанией Extreme Ltd. Langrisser это невероятная смесь ролевой игры и стратегии с революционной системой изменений героя, независимыми солдатами для каждого юнита, а также потрясающими боевыми эффектами, устанавливающая новую планку в жанре. Когда Langrisser объявил о своем возвращении в 2018 году и запустил новую мобильную версию, огромное количество игроков по всему миру были взволнованы и готовились к битве. Langrisser – редкий шедевр блокбастера на быстро развивающемся мобильном рынке уже покорил Восточную Азию, Северную Америку, Европу и другие страны. Бессчетное количество игроков по всему миру уже прониклись этим новым и захватывающим приключением, которое не только воссоздает оригинальное очарование серии, но и использует весь потенциал мобильной платформы.

Оригинальная серия охватывала 5 поколений игр, все из которых являлись одиночными эпиками и издавались на Mega Drive, Super SNES, Playstation и других платформах. Новая мобильная игра не только наследует качественный геймплей однопользовательских игр, но и включает в себя множество новых режимов и функций, предназначенных для мобильных устройств. Например, мобильная версия имеет первую тактическую пошаговую многопользовательскую боевую систему в реальном времени на мобильном телефоне, а также новую систему «Уз» в сочетании с изысканным японским художественным стилем, который выводит игру на новый уровень.

Кроме того, игра возвращает классические особенности оригинальных игр, такие как кастомизация солдат, система приоритетов класса, бонусы местности, которые влияют на бой, и уникальные деревья улучшения класса для каждого героя, что обеспечивает бесчисленное множество разнообразных вариантов для выбора. В то же время, полное ощущение незабываемой фирменной игровой вселенной было добросовестно восстановлено, с грандиозным фэнтезийным миром, представленным в великолепном Японском художественном стиле, аниме озвучкой мирового класса и фантастическим звуковым сопровождением RPG.