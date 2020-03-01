Larian Studios показал игровой процесс Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate III - компьютерная ролевая игра, разработана разработчиком Larian Studios. Официальной даты игры еще не было.

Демонстрация игры длилась около 20 минут. Разработчики показали возможности создания персонажа, начало игры. Визуальное отображение персонажей выглядит очень реалистично. В игре вам предстоит управлять одним или группой персонажей. Изучать мир, исследовать новые территории, выполнять миссии и сражаться с монстрами и противниками.

Персонажам доступны некоторые способности и умения. Сражения в Baldur's Gate 3 проходят пошагово. Фанаты ждут с нетерпением официального релиза игры.