Layers of Fear в Steam можно получить совершенно бесплатно

Так много бесплатных игр в последнее время, команда Aspyr и Bloober в настоящее время бесплатно праздают свою психоделический хоррор от первого лица,«Layers of Fear», в Steam в течение ограниченного времени, которая имеет множество положительных отзывов. Layers of Fear — психоделическая игра-исследование от первого лица в жанре ужасов, основным достоинством которой является отличный сюжет. Вам предстоит сыграть за художника, единственная цель которого — закончить свой величайший шедевр.
- Психоделический ужас — любой поворот камеры может полностью изменить обстановку, так что порой будет казаться, что вы сходите с ума
- Викторианская обстановка — игровой мир сделан по мотивам картин, архитектуры и декора 19го столетия
- Игровая и классическая живопись — многочисленные игровые произведения искусства и музыка прекрасно дополняют сюжет и обстановку
- Богатый сюжет — только после тщательного исследования особняка вам откроются тайны тёмного и трагического прошлого художника