Лазерная эпиляция с новой технологией ELOS

2020-03-05, Автор - Ramil; [36]
Лазерная эпиляция ELOS - об этом мечтает каждая девушка. Инновационная идея - результат внедрения новых разработок в бьюти-индустрию, благодаря ELOS эпиляция стала самой безопасной, безболезненной и эффективной.

Студия лазерной ELOS и 3D эпиляции EpiLaser предлагает вам воспользоваться новейшими технологиями в области эстетической медицины. Студия лазерной эпиляции в Киеве специализируется на процедурах по удалению волос и омоложения тела и использованием новой технологии ELOS и 3D гибридную трехкластерную. Специалисты которые проводят услуги студии, обучаются в высших медицинских заведениях. Наша машина оснащена двумя патентами ELOS с наборами фильтров для достижения максимального эффекта и безопасности.

Наши преимущества

  • Высший уровень обслуживания
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Современное оборудование
  • Дипломированные врачи
  • Высокая результативность
  • Две минуты до метро
  • Низкие цены
  • Постоянно действуют акции и скидки
    • Лазерная эпиляция - это метод удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения. Лазерная эпиляция является косметологической медицинской процедурой и осуществляется с использованием специального прибора. ELOS удаление волос - процедура, которая использует преимущества фото и электроэпиляцией. Методика использует светооптическую синергию для воздействия этих энергий на подкожную часть волоса. Световые импульсы и радиоволны нагревают луковицу и сосудистые компоненты, разрушают структуру волоса и дестабилизируют стержень.

    Преимущества лазерной эпиляции ELOS

  • Подходит для всех типов кожи
  • Отсутствие ожогов и травм
  • Удаление седых и пушковых волос
  • Возможность ее проведения при загаре

    • Почему нам доверяют?

    Клиент, которые обращаются к EpiLaser.com.ua, уверены, что с ними будут работать профессионалы своего дела, которые предлагают безопасное и эффективное лечение. Мы используем лучшую и самую передовую методику ELOS, которая отвечает самым строгим требования эффективности, безопасности и качества. Мы проводим эпиляцию таких зон как: зона лица, рук, тела, ног и эпиляция интимной зоны.

    Акции и скидки

    Студия лазерной эпиляции предлагает различные акции и скидки для посетителей и постоянных клиентов. Акции и скидки на лазерную эпиляцию ELOS и 3D диодную трёхкластерную. Скидка 50% на первую процедуру ELOS и 3D лазерной эпиляции. Постоянным клиентам предоставляется скидка в 30%. Если вы приведете друга вы получите скидку 50%. В ваш День Рождения студия лазерной эпиляции предоставит скидку 50%. Напомним, что скидки не суммируются. Акции действительны во всех студиях лазерной эпиляции EpiLaser в Киеве.

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