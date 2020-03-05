Лазерная эпиляция с новой технологией ELOS

Лазерная эпиляция ELOS - об этом мечтает каждая девушка. Инновационная идея - результат внедрения новых разработок в бьюти-индустрию, благодаря ELOS эпиляция стала самой безопасной, безболезненной и эффективной.
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Лазерная эпиляция - это метод удаления волос, с разрушением волосяных фолликулов при помощи лазерного излучения. Лазерная эпиляция является косметологической медицинской процедурой и осуществляется с использованием специального прибора. ELOS удаление волос - процедура, которая использует преимущества фото и электроэпиляцией. Методика использует светооптическую синергию для воздействия этих энергий на подкожную часть волоса. Световые импульсы и радиоволны нагревают луковицу и сосудистые компоненты, разрушают структуру волоса и дестабилизируют стержень.
Подходит для всех типов кожи
Отсутствие ожогов и травм
Удаление седых и пушковых волос
Возможность ее проведения при загаре
Студия лазерной ELOS и 3D эпиляции EpiLaser предлагает вам воспользоваться новейшими технологиями в области эстетической медицины. Студия лазерной эпиляции в Киеве специализируется на процедурах по удалению волос и омоложения тела и использованием новой технологии ELOS и 3D гибридную трехкластерную. Специалисты которые проводят услуги студии, обучаются в высших медицинских заведениях. Наша машина оснащена двумя патентами ELOS с наборами фильтров для достижения максимального эффекта и безопасности.