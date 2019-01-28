Лазерная технология Whisper отправляет звуковые сообщения

Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили способ посылать точные аудиосигналы непосредственно на чье-то ухо на расстоянии с помощью лазерных лучей Whisper.

Система работает с использованием «фотоакустического» эффекта, когда пары воды в воздухе поглощают свет, образуя звуковые волны. Команда начала с лазерного луча, который стрелял в волны, поглощенные водой. Сместив луч со скоростью звука, они обнаружили, что его можно использовать для генерации звука, который можно услышать только на определенном расстоянии от передатчика. Ученые также нашли метод, который работает, модулируя, а не качая луч. В настоящее время система работает на высоте более 2,5 метров, поэтому на следующем этапе ученые планируют увеличить ее до более длинных расстояний.