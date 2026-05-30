Лазерный проектор XGIMI MIRA 4K Pro оценили в 1180 долларов

Компания XGIMI представила лазерные телевизоры MIRA 4K и MIRA 4K Pro, которые основаны на 0,39-дюймовом DMD-чипе. Новинки характеризуются проекционным соотношением 0,175:1, яркостью 1700 CVIA или 2000 ISO люмен у базовой модели, а также 2750 CVIA и до 3000 ISO люмен у старшей, поддержкой HDR10+, контрастностью до 20 000:1, 110-процентным покрытием цветовой гаммы BT.2020, алгоритмами обработки изображения AI-SR, AI-PQ и AI-HDR, чипом MediaTek MT9681, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, тремя интерфейсами HDMI, одним портом USB-A 2.0 и одним разъемом USB-A 3.0, а также акустическую систему от Harman Kardon общей мощностью 36 Вт. Телевизоры уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 960 и 1180 долларов соответственно.