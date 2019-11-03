League of Legends выйдет на мобильных устройствах

Riot Games объявила, что ее чрезвычайно популярная PvP-игра League of Legends выйдет на платформы помимо ПК. Эта новая версия Wild Rift предназначена для консолей, а также для мобильных устройств. Студия указала, что сначала она выйдет на Android: фактически, OPPO заключила эксклюзивную сделку, благодаря которой сначала получает игру на своих телефонах.

Также разработчики признали, что не все чемпионы, скины или замки из классической игры сделают его мобильным (или консольным), так как это совершенно новая игра, созданная с нуля. Новая версия также будет иметь более короткие 15-20 минутные матчи, в соответствии с отзывами фанатов, и League of Legends: Wild Rift должна стать доступной с 2020 года. Заинтересованные игроки могут предварительно зарегистрироваться в Play Store.