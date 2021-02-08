Legrand представила умные устройства для безопасности дома

Legrand представила новую серию умных устройств Netatmo для обеспечения безопасности в доме. В серию вошли умная комнатная камера видеонаблюдения, умная уличная видеокамера с прожектором, умный датчик открытия дверей и окон, сирена, датчик дыма и умный дверной видеозвонок.

Комнатная смарт-камера с распознаванием лица предназначена для охраны внутренних помещений дома. Камера включается только при появлении посторонних лиц. Устройство, в случаи обнаружения посторонних лиц, оповещает владельца с фото и видеозаписью.

Уличная умная камера отслеживает активность вокруг дома, зона отслеживания достигает 20 метров. С помощью приложения можно настроить различные параметры. Кроме того уличная камера оснащена встроенной сиреной и прожектором. В ночное время можно вести наблюдение незаметно в режиме инфракрасного ночного видения.

Legrand представила умные датчики открытия дверей и окон, датчик дыма, дверной звонок и сирену. Датчики открытия посылают уведомления на смартфон при попытке взлома, а сирена имитирует присутствие людей или сторожевой собаки при подозрительной активности возле дверей. При обнаружении незнакомца в доме включается сигнал тревоги громкостью в 110-децибел.

Был представлен умный видеозвонок с функцией распознавания лица. Камера ведет запись в качестве Full HD с углом обзора 160 градусов. Она оснащена функцией HDR, корпус имеет защиту IP44 и HzO от пыли и влаги.

Повысить безопасность вашего дома обеспечит датчик дыма. При появлении дыма устройство оповещает владельца и включает звуковой сигнал тревоги. Уникальная батарея работает в течение 10 лет. Все представленные устройства управляются с помощью приложения Netatmo Security App и поддерживают работу с другими решениями для управления умным домом: Apple HomeKit, Google Assistant и Amazon Alexa.

Умные устройства можно приобрести в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.
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