Legrand представила в России "умные" устройства для управления отоплением. IoT-устройства Netatmo включают в себя: умный термостат для котлов и умные термоголовки для радиаторов.

Умный термостат для котлов бренда Netatmo позволяет хозяевам дома самостоятельно задать программу отопления помещений и прогреть дом до необходимой температуры. В случае долгого отсутствия, термостат поможет перевести отопление в режимы «Вне дома» и «Защита от замерзания». Через приложение можно отслеживать потребление энергии и оптимизировать расходы. Умный термостат от Netatmo – это отличное решение для работы с газовыми, дизельными, твердотопливными котлами и тепловыми насосами.

Умные термоголовки позволяют управлять температурой в отдельной комнате, а также помогут контролировать отопление во всем доме. Управление термостатом и термоголовками осуществляется в двух режимах – ручном и дистанционном. Кроме того, продукты поддерживают работу с популярными голосовыми помощниками и сервисом IFTTT.com. Устройства выполнены в минималистичном дизайне. Умные устройства можно приобрести в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.