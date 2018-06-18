Leica C-Lux стоит дороже тысячи долларов

Официально представлен фотокомпакт Leica C-Lux, который компания планирует продавать за неимоверные 1050 долларов. Стоит уточнить, что примерно аналогичный по характеристикам продукт от Sony стоит 300 долларов. Но, у данного производителя всегда были свои предпочтения в области стоимости, так что спорить не будем. Устройство поставляют в нескольких цветовых вариантах корпуса, камера снимает достаточно неплохо благодаря дюймовому BSI-CMOS сенсору. Плюс, имеется 15-кратный зум, что позволит вам в путешествиях снимать красивые кадры и получать от этого процесса массу удовольствия. Камера выглядит стильно, плюс для многих пользователей это будет возможность получить камеру известного бренда. Новинка нацелена на путешественников с приличным запасом денег, не на фотографов или любителей.