Leica D-Lux 7 считается доступной камерой

Представлен новый фотоаппарат Leica D-Lux 7, который можно назвать доступным устройством. Здесь стоит понимать, что большая часть техники данной компании стоит от пары тысячи долларов и до десятков тысяч, так что вариант за 1185 долларов вполне подходит под определение доступного. Камера получила все фирменные черты бренда, узнаваемый дизайн корпуса и беспроводные модули связи. Конечно, если вы за 1185 долларов купите другой зеркальный фотоаппарат с объективом, то снимать он будет заметно лучше. Здесь вы переплачиваете за бренд и дизайнерские решения. То есть, это продукт не для профессионалов или тех, кто планирует таковым стать, а для любителей путешествовать или привлекать к себе внимание. Либо же вы всегда мечтали о камере данного бренда, но не могли себе этого позволить.