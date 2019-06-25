Leica M-E (Typ 240) стоит слишком дорого

Компания Leica довольно давно занимает лидирующую позицию на рынке техники в сегменте фотоаппаратов. Конечно, это не та компания, которая продает миллионы камер в год, но у нее есть своя особенность — это качественная техника с весьма приличным ценником. Например, недавно официально анонсировали камеру Leica M-E (Typ 240), которая стоит 3995 долларов. Это весьма крутой продукт, но не уровня профессионала и даже не близко к этому. Просто качественная компактная камера, которая стоит как самая дорогая камера от Nikon. Вероятно, для богатых путешественников этот продукт будет интересен, но вот всем остальным — нет. Слишком уж дорогое удовольствие получается, особенно если посмотреть на конкурентов в лице Sony или Canon.