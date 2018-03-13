Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition покалази на фото

Официально анонсировали фотоаппарат Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition, который будет снимать в темноте. Разработчики специально разрабатывали данное устройство как улучшенную версию предыдущей подели трехлетней давности. Благодаря своей аппаратной начинке, камера отлично снимает в темноте и позволяет вам делать крутые кадры. На корпусе все надписи нанесены специальной монохромной краской, которая светится в темноте и позволяет делать тонкую настройку камеры с большим комфортом. Для тех специалистов, которые знаю толк в данном продукте, обновленная камера будет шикарным решением, для всего остального мира она практически не нужна. Это не тот продукт, который будут массово продавать и рекламировать всем и каждому. Да и стоимость в 15 тысяч долларов отпугнет 99% покупателей.