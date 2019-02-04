Leica M10-P Edition Safari стоит безумных денег

Официально представлен новый фотоаппарат под названием Leica M10-P Edition Safari, который создавали специально, как вы уже догадались из названия, для охоты или чего-то в таком роде. Новинка имеет просто нереальную стоимость в размере 8450 долларов, что даже для столь крутой и популярной компании довольно дорого. Но, видимо, инженеры считают, что камера стоит своих денег, тем более это будет лимитированная версия с ограниченным количеством выпущенных моделей. Для коллекционеров или богатых охотников действительно крутая возможность получить действительно уникальный продукт и пользоваться им с радостью и наслаждением. Обычному пользователю такая камера, естественно, не по карману, так как за нее можно четыре зеркалки купить.