Leica Q-P стоит 5000 долларов

В последнее время множество производителей фотоаппаратов стали работать в сторону компактности — каждая вторая компания показывает небольшие модели и хвастается тем, что она удобнее в использовании. Не могу сказать, что это ключевой момент для фотоаппарата, ведь хочется получать крутые снимки, а потом уже смотреть в сторону дизайна. Но, на рынок вышла новая камера Leica Q-P, которая стоит 5000 долларов, у нее крайне компактные размеры и есть поддержка Wi-Fi. Вы можете перекидывать фотографии на смартфон, планшет или компьютер прямо по сети, без подключения кабеля. Это удобно, на самом деле, но за такие деньги хочется еще чего-то. Конечно, Leica всегда была дорогой компанией, но сейчас цены стали слишком уж высокие — даже энтузиастам с большим бюджетом такие камеры не нужны.