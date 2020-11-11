Leica Q2 Monochrom создана для энтузиастов черно-белой съемки

Leica выпустила новую монохромную камеру Q2 Monochrom. По факту, это камера Q2, которая снимает только черно-белом режиме с некоторыми изменениями дизайна корпуса.

Исчезла культовая красная точка Leica, и все, что осталось, - это белый текст и монохромные гравюры вокруг камеры. Устройство получило рейтинг защиты IP52. 47 МП полнокадровый сенсор Q2 Monochrom во многом похож на стандартный Q2. Отсутствие матрицы цветных фильтров позволило Leica повысить ее чувствительность. Leica заявляет, что может улавливать до 13 ступеней света, а диапазон ISO составляет от 100 до 100 000.

На спине расположен 3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1,04 млн точек. Электронный видоискатель OLED с разрешением 3,68 млн точек. Фиксированный объектив остался без изменений, это Summilux f/1.7 с расстоянием 28 мм. Также, камера имеет встроенный цифровой телеконвертер, который снимает на 35 мм, 50 мм и 75 мм, а режим макросъемки позволяет фокусироваться с расстояния 17 см. Q2 Monochrom доступна за $6000.