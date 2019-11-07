Leica SL2 стоит 6000 тысяч долларов

Официально представлена новая полнокадровая беззеркальая камера Leica SL2, которая выполнена в фирменном стиле компании и позволяет делать крутые снимки за вполне разумные для данного бренда деньги. Стоит понимать, что камеры полнокадрового типа всегда стоят дорого, а если речь идет о беззеркальном механизме, то цена еще вырастает. Да и не будем забывать, что сама по себе камера Leica не может быть доступной, ведь у этого бренда всегда стоимость была космически высокой. Благо, производитель в этот раз решил не шокировать потенциальных покупателей и показал вариант всего за шесть тысяч долларов. Да, для этого производителя это довольно низкая стоимость, которая вполне доступна, если учитывать современные технологии и требования к устройствам.