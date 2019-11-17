Leica анонсировала беззеркальный фотоаппарат SL2 премиум-класса

Представлен полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Leica SL2 премиум-класса, который не боится водных брызг и пыли. Аппарат оборудован 3,2-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Сообщается, что новинку можно эксплуатировать при температурах от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Для карт памяти имеются два слота SD. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, КМОП-матрица (36 × 24 мм) с 47,3 млн эффективных пикселей и встроенная стабилизация изображения по пяти осям. О стоимости новинки пока не сообщается.