Leica представила дальномерный фотоаппарат M10-D

Компания Leica выпустила фотокамеру, в которой нет встроенного дисплея. Аппарат наделен 24-мегапиксельным полнокадровым КМОП-сенсором, 2 Гбайт встроенной памятью, а также дополнительно можно установить карту SD. Снимки могут сохраняться в форматах DNG и JPEG. Мобильное приложение FOTOS позволяет использовать камеру в тандеме со смартфоном или планшетом. Предусмотрен адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Новинка Leica M10-D поступила уже в продажу. Приобрести устройство Leica M10-D можно за 8000 долларов.