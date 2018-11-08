Leica представила новую фотокамеру Q-P премиум-класса

Компания Leica выпустила фотокамеру Q-P премиум-класса за 5000 долларов. Аппарат получил CMOS-сенсор на 24 Мп, процессор обработки изображений Maestro II, электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра и модуль Wi-Fi. На тыльной стороне Leica Q-P есть сенсорный экран с диагональю ровно 3 дюйма, а также камера пишет ролики только в Full HD и имеется серийная фотосъемка со скоростью 10 кадров в секунду. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а в продажу поступит до конца этого года.