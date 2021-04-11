Lenovo GeekPro 2021 выпущен с процессором Intel i7-11700F

Lenovo представила игровой настольный компьютер GeekPro 2021 в Китае.

Lenovo GeekPro 2021 выглядит идентично своему предшественнику (GeekPro 2020), однако имеет новые внутренние компоненты. В отличие от предыдущей модели, которая доступна в трех вариантах, эта доступна только в двух вариантах.

В более дешевой версии установлен процессор Intel Core i5-11400F в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ. Во второй версии установлен процессор Intel Core i7-11700F в сочетании с графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER объемом 6 ГБ.

Помимо вышеупомянутых различий, оба варианта имеют одинаковые характеристики. Они поставляются с оперативной памятью DDR4-2933 объемом 16 ГБ, твердотельным накопителем NVMe PCIe емкостью 256 ГБ и жестким диском 1 ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин.

Цена и доступность Lenovo GeekPro 2021

i5-11400F + GTX 1650 SUPER - 793 $

i7-11700F + GTX 1660 SUPER - 1068 $

Оба варианта Lenovo GeekPro 2021 поставляются с RGB-подсветкой на передней панели, Microsoft Windows 10 Home Chinese Edition, блоком питания ES 310 Вт, 3-летней гарантией с обслуживанием.Lenovo GeekPro 2021 продается в Китае по цене: