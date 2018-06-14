Lenovo Legion Cube C530 для любителей игр

Официально представлен игровой компьютер Lenovo Legion Cube C530, который предназначен для тех, кто не хочет собирать компьютер самостоятельно. То есть, вы просто приходите в магазин, покупаете компьютер, дома подключаете монитор и питание — можно сражаться в виртуальных мирах. Это достаточно интересная штука, ведь получить корпус как у данной модели вы не сможете, плюс иногда действительно проще купить уже собранный компьютер с гарантией. Стоимость пока что не называется, да и у вас будет огромный набор комплектующих на выбор, так что говорить про ценник будем уже после официального старта продаж. Думаю, базовая версия будет адекватна по стоимости, а вот дальше разрыв в производительности будет лишь немного заметен, а стоимость вырастет в разы. Так всегда бывает с игровыми компьютерами.