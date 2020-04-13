Lenovo Savior Blade 7000 готов к релизу

2020-04-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo Savior Blade 7000; [55]
Стоит сразу отметить, что далеко не всем современным геймерам нужно собирать свой собственный компьютер, разбираясь в параметрах комплектующих и их совместимости. Далеко не все знают, как это правильно делать, плюс далеко не все понимают, в чем преимущество компьютера из отдельных комплектующих. И именно для таких вот геймеров был создан компьютер Lenovo Savior Blade 7000 на процессоре поколения Intel Coffee Lake. Это достаточно привлекательное решение, которое обладает массой ярких преимуществ. Достаточно лишь достать компьютер из коробки, поставить его на стол, подключить периферию с монитором и уже можно играть в игры. В этом плане новинка очень крута и сразу привлекает внимание аудитории. Вопрос только в стоимости.


Комментарии и отзывы Lenovo Savior Blade 7000
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