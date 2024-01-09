Lenovo Tab M11 получил 11-дюймовый экран

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo Tab M11, которая появится в продаже в апреле по цене от 180 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой стилуса, 12-нанометровой однокристальной системой Mediatek Heilo G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, операционной системой Android 13 с гарантией двух крупных обновлений, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами (в некоторых странах будет 13-Мп тыльная камера), аккумулятором ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки и предустановленными приложениями для учебы.

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