Lenovo ThinkCentre M625q Tiny для офисных задач

В последнее время производители неттопов стали активно использовать процессоры AMD в своих устройствах. Причина довольно простая — процессоры данного производителя заметно дешевле конкурентов от Intel, плюс если смотреть исключительно на характеристики, большинство моделей AMD обладает большим количеством ядер и потоков, что на бумаге вообще выглядит шикарно. Новый неттоп Lenovo ThinkCentre M625q Tiny построен именно на этом процессоре, благодаря чему его стоимость немного снизили и устройство вполне можно назвать интересной покупкой для офисной работы, либо для того, чтобы дома организовать рабочее место без лишних пыльны корпусов вокруг. Неплохое решение, которое явно найдет своего покупателя в самое ближайшее время. Осталось только тесты детальные провести и можно будет говорить дальше.