Lenovo Xiaoxin Pad Pro получает обновление с улучшениями программного обеспечения ZUI 13 Сегодня Lenovo выпустила обновление для планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro. Обновление приносит ZUI 13, специализированную оболочку программного обеспечения Lenovo для планшетов Android на базе Android 11, номер версии прошивки ZUI 13.1.535. Обновление включает в себя 6 основных моментов, на которые должны обратить внимание пользователи: Улучшения в интерфейсе многозадачности с разделенным экраном, больше приложений поддерживаются для многозадачности на устройстве.

Оптимизация программного обеспечения для распознавания отклонения ладоней на большом экране во время игровых сессий.

Оптимизация программного обеспечения, поддерживающего встроенный в планшет ввод с помощью стилуса и обновление прошивки стилуса.

Добавлено сопоставление кнопок для серии игр Call Of Duty для Android.

Оптимизация анимации при переключении приложений или изменении ориентации дисплея устройства с горизонтальной на вертикальную и наоборот.

Пользователи, у которых есть интеллектуальная клавиатура Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6, теперь могут использовать до 10 горячих сочетаний клавиш для приложений, одновременно удерживая нажатой клавишу

Win + цифровую клавишу, чтобы открывать свои любимые приложения. Сегодня Lenovo выпустила обновление для планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro. Обновление приносит ZUI 13, специализированную оболочку программного обеспечения Lenovo для планшетов Android на базе Android 11, номер версии прошивки ZUI 13.1.535. Обновление включает в себя 6 основных моментов, на которые должны обратить внимание пользователи: Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 19:13 . Продукт - Lenovo Xiaoxin Pad Pro Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pad Pro

Android 12L Beta 2 теперь доступна для некоторых устройств…

Сегодня ​​​​Google выпустила вторую бета-версию, созданную на базе Android 12 L, на подходящие устройства… Сегодня ​​​​Google выпустила вторую бета-версию, созданную на базе Android 12 L, на подходящие устройства…

MIUI 13 делает шаг вперед в области конфиденциальности…

Официальная учетная запись Xiaomi на Weibo, посвященная MIUI, продолжила шквал тизеров для MIUI 13, заяви… Официальная учетная запись Xiaomi на Weibo, посвященная MIUI, продолжила шквал тизеров для MIUI 13, заяви…

Huawei поделился списком устройств с EMUI 12…

Пока Huawei переводит свои китайские смартфоны на свою платформу HarmonyOS, международные подразделения в… Пока Huawei переводит свои китайские смартфоны на свою платформу HarmonyOS, международные подразделения в…

Xiaomi представляет «Чистый режим» в своем MIUI 13…

В сентябре 2021 года Xiaomi начала набирать бета-тестеров для своего «чистого режима», который есть в кит… В сентябре 2021 года Xiaomi начала набирать бета-тестеров для своего «чистого режима», который есть в кит…

Google представляет Android 12L, адаптированный для планшето…

Сегодня Google представила Android 12L, адаптированный для планшетов, складных устройств и устройств Chr… Сегодня Google представила Android 12L, адаптированный для планшетов, складных устройств и устройств Chr…

Samsung анонсирует домашнюю платформу Bixby…

Samsung анонсировала свою новую домашнюю платформу Bixby на конференции разработчиков Samsung 2021, а так… Samsung анонсировала свою новую домашнюю платформу Bixby на конференции разработчиков Samsung 2021, а так…

Вышло обновление программного обеспечения Apple HomePod 15.1…

Apple выпустила новое обновление программного обеспечения для HomePods. Обновление программного обеспечен… Apple выпустила новое обновление программного обеспечения для HomePods. Обновление программного обеспечен…