Lenovo Xiaoxin Pad Pro получает обновление с улучшениями программного обеспечения ZUI 13
Сегодня Lenovo выпустила обновление для планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro. Обновление приносит ZUI 13, специализированную оболочку программного обеспечения Lenovo для планшетов Android на базе Android 11, номер версии прошивки ZUI 13.1.535. Обновление включает в себя 6 основных моментов, на которые должны обратить внимание пользователи:
- Улучшения в интерфейсе многозадачности с разделенным экраном, больше приложений поддерживаются для многозадачности на устройстве.
- Оптимизация программного обеспечения для распознавания отклонения ладоней на большом экране во время игровых сессий.
- Оптимизация программного обеспечения, поддерживающего встроенный в планшет ввод с помощью стилуса и обновление прошивки стилуса.
- Добавлено сопоставление кнопок для серии игр Call Of Duty для Android.
- Оптимизация анимации при переключении приложений или изменении ориентации дисплея устройства с горизонтальной на вертикальную и наоборот.
- Пользователи, у которых есть интеллектуальная клавиатура Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6, теперь могут использовать до 10 горячих сочетаний клавиш для приложений, одновременно удерживая нажатой клавишу
- Win + цифровую клавишу, чтобы открывать свои любимые приложения.
Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pad Pro
Автор - Bulat. Размещено: Сегодня 19:13. Продукт - Lenovo Xiaoxin Pad Pro