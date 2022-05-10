Lenovo анонсировала новый подъемный стол T7

Lenovo Legion представила в Китае новый подъемный стол T7. Подъемный стол оснащен двигателями 1600 Н и может развивать скорость подъема до 55 мм/с. Новый стол доступен по цене 2699 юаней.

Подъемный стол Lenovo Legion Electric T7 имеет прямоугольную верхнюю часть. Столешница матовая и имеет закругленные углы. Его ножки имеют треугольную форму и изготовлены с помощью процесса холодной сварки, что делает их более устойчивыми, чем традиционные Т-образные ножки.

Судя по своим характеристикам, электрический подъемный стол T7 кажется быстрым, тихим и прочным. Диапазон подъема стола составляет от 68 до 128 см, что делает его подходящим для пользователей ростом от 130 до 190 см.

В дополнение к функции подъема подъемный стол T7 также оснащен магнитными держателями для кабелей, отсеками для хранения, ремнями безопасности и другими функциями хранения. Кроме того, он может быть оснащен такими аксессуарами, как перфорированные панели. Стол T7 имеет встроенную конструкцию рамы стола, которая может выдерживать до 250 кг в неподнятом состоянии.