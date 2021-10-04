Lenovo готовит к релизу портативную консоль Legion Play

По всей видимости, Lenovo намерена выйти на рынок портативных игровых консолей со своим собственным предложением — новая утечка выявила устройство под названием Legion Play, портативную игровую консоль на базе Android. Согласно отчету AndroidAuthority, изображения готовящейся к выпуску игровой консоли Android были замечены на сайте GBA Temp. Судя по данным изображениям, Legion Play — это портативная игровая консоль, работающая под управлением Android в достаточно интересном корпусе с аппаратными элементами управления. Стоит отметить, что на представленных изображениях мы даже можем видеть значки NVIDIA GeForce Now, Play Store, а также нескольких других приложений Google. Кроме того, мы видим, что компьютер оснащен портом USB Type C, разъемом для наушников 3,5 мм, двумя аналоговыми джойстиками, четырьмя лицевыми кнопками, D-pad и даже триггерами.

Примечательно, что на официальном веб-сайте также было описание продукта, в котором говорилось, что «Lenovo Legion Play, разработанная для игр класса AAA, является первой облачной игровой консолью Android». Соответственно, консоль позволяет пользователям играть в сотни облачных игр, транслировать свою библиотеку игр или играть в мобильные игры. При этом компьютер оснащен 7-дюймовым безрамочным дисплеем 16:9 с разрешением Full HD, HDR 10, встроенными контроллерами, двумя динамиками и аккумулятором емкостью 7000 мАч, чтобы обеспечить лучший игровой процесс. На данный момент неясно, когда компания запустит продукт, поэтому следите за обновлениями.