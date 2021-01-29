Lenovo лидирует на рынке ПК

В течение 2020 года рынок ПК, включая планшеты, во всем мире вырос а китайская компания Lenovo уверенно лидировала на данном рынке. Согласно отчету Canalys, на мировом рынке ПК наблюдается рост третий квартал подряд, а также заметный ежегодный рост. В четвертом квартале прошлого года поставки достигли 143,7 миллионов единиц, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Между тем, общий объем поставок в 2020 году вырос на 17 процентов, достигнув 458,2 миллиона единиц. Это самый высокий объем с 2015 года. Для тех, кто не знает, мировой рынок ПК (включая планшеты) в последние несколько лет снижался, но изменения рыночной тенденции, вызванные пандемией коронавируса, привели к его восстановлению. И Lenovo умудрилась на этом рынке занять первое место.

Комментарии и отзывы Lenovo
Обзоры:
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Новости:
Lenovo лидирует на рынке ПК

В течение 2020 года рынок ПК, включая планшеты, во всем мире вырос а китайская компания Lenovo уверенно л...
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
OPPO Band Bags прошел сертификацию BIS...
OPPO Band Bags прошел сертификацию BISBIS сертифицировало устройство OPPO с номером модели OB19B1. Этот номер модели принадлежит группе OPPO Ba...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумуляторНе так давно в России стартовали продажи портативного аккумулятора ADATA AR10KPD с емкостью 10 000 мАч. С...
Genesis представила гоночный руль Seabor...
Genesis представила гоночный руль SeaborGenesis представила гоночный руль Seaborg 400. Он обеспечивает полное погружение в гоночный процесс, по с...
Western Digital выпускает твердотельные ...
Western Digital выпускает твердотельные Сегодня компания WD анонсировала выпуск пары новых твердотельных NVMe накопителей, в который входят тверд...
Смартфон ZTE Axon 20 4G получил SoC Unis...
Смартфон ZTE Axon 20 4G получил SoC UnisСегодня мы уже писали о том, что компания ZTE готовит к выходу смартфон Axon 20 5G Extreme Edition, котор...
Seasonic представила корпус SYNCRO Q7 с ...
Seasonic представила корпус SYNCRO Q7 с Seasonic представила алюминиевый корпус SYNCRO Q7. Корпус имеет компактный размер с панелью из закаленног...
ПК NVIDIA DGX Station A100 получил четыр...
ПК NVIDIA DGX Station A100 получил четырКомпания NVDIA пополнила ассортимент ПК необычной моделью DGX Station A100, которая ориентирована на науч...
Игровой смартфон Black Shark 4 возглавил...
Игровой смартфон Black Shark 4 возглавилНедавно компания Black Shark Technology анонсировала скорый дебют топового геймерского смартфона Black Sh...
Xiaomi продала более 1 миллиона устройст...
Xiaomi продала более 1 миллиона устройстКитайская компания Xiaomi представила последний флагманский смартфон Mi 11. Смартфон стал первым в мире с...
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники ...
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники Тестируемая сегодня гарнитура HORI Gaming Headset Pro ориентирована на использование с Sony PlayStation 4...
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-нау...
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-науТестируемые сегодня TWS-наушники HYUNDAI H-EP300 при своей невысокой стоимости предлагают поддержку актуа...
Xiaomi Mi 11 получит стекло Gorilla Glas...
Xiaomi Mi 11 получит стекло Gorilla GlasРуководитель Xiaomi Лей Цзюнь объявил о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 получит самое прочное ...
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечекОбзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor