Lenovo лидирует на рынке ПК

В течение 2020 года рынок ПК, включая планшеты, во всем мире вырос а китайская компания Lenovo уверенно лидировала на данном рынке. Согласно отчету Canalys, на мировом рынке ПК наблюдается рост третий квартал подряд, а также заметный ежегодный рост. В четвертом квартале прошлого года поставки достигли 143,7 миллионов единиц, что на 35 процентов больше, чем годом ранее. Между тем, общий объем поставок в 2020 году вырос на 17 процентов, достигнув 458,2 миллиона единиц. Это самый высокий объем с 2015 года. Для тех, кто не знает, мировой рынок ПК (включая планшеты) в последние несколько лет снижался, но изменения рыночной тенденции, вызванные пандемией коронавируса, привели к его восстановлению. И Lenovo умудрилась на этом рынке занять первое место.