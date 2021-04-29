Lenovo представила домашнее облако на 36 ТБ

Lenovo Beacon был запущен в 2014 году как первое персональное облачное хранилище бренда. С тех пор компания выпустила несколько различных моделей с разным функционалом, а теперь компания объявила о выпуске нового облачного хранилища под названием Lenovo Personal Cloud T2. Персональное облачное хранилище представляет собой физическое хранилище для безопасного хранения дома. Lenovo Personal Cloud T2 - это, фактически, устройство NAS (сетевое хранилище), которое обеспечивает хранение файлов с возможностью получить доступ из сети. Хранилище оборудовано процессором Realtek RTD1296 (четырехъядерный A53) с 2 ГБ памяти DDR4, ещё на борту имеется 8 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1. При этом пользователь может максимально установить до 36 ТБ встроенной памяти.