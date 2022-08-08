Lenovo представила моноблок на графике Intel Arc A370M

Lenovo представила новый моноблок на базе графического процессора Intel Arc A370M, который значительно повышает производительность системы для создания контента. Новым продуктом является Lenovo Xiaoxin Pro, который поставляется в 27-дюймовом форм-факторе и представляет собой ПК «все в одном» на основе процессора Intel и графического процессора этой же компании. ПК поставляется с 23,8-дюймовым и 27-дюймовым экраном с разрешением QHD (1440p) на панели с частотой обновления 100 Гц и 100% охватом sRGB. В корпусе используется алюминиевая рама с подставкой из нержавеющей стали и очень тонкий дизайн корпуса.

Что касается технических характеристик, вы можете получить либо 14-ядерный процессор Intel Core i7-12700H, либо 12-ядерный процессор Intel Core i5-12500H. Вы получаете до 16 ГБ (8 ГБ x 2) модулей памяти DDR5-4800 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ на основе стандарта PCIe Gen 4.0 NVMe. В системе также есть поддержка WiFi 6E и Bluetooth 5. На стороне графического процессора 27-дюймового моноблока Lenovo Pro установлен процессор Intel Arc A370M, что делает его одним из первых моноблоков с графикой Arc. Intel Arc A370M позиционируется в сегменте дискретных графических процессоров начального уровня и основан на SKU ACM-G11, самом простом из двух SKU Arc Alchemist. Он использует полную конфигурацию графического процессора ACM-G11 с 8 ядрами Xe (1024 ALU), 8 блоками трассировки лучей, графической тактовой частотой 1550 МГц, 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6 и диапазоном TDP 35–50 Вт.