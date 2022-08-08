Lenovo представила моноблок на графике Intel Arc A370M

Что касается технических характеристик, вы можете получить либо 14-ядерный процессор Intel Core i7-12700H, либо 12-ядерный процессор Intel Core i5-12500H. Вы получаете до 16 ГБ (8 ГБ x 2) модулей памяти DDR5-4800 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ на основе стандарта PCIe Gen 4.0 NVMe. В системе также есть поддержка WiFi 6E и Bluetooth 5. На стороне графического процессора 27-дюймового моноблока Lenovo Pro установлен процессор Intel Arc A370M, что делает его одним из первых моноблоков с графикой Arc. Intel Arc A370M позиционируется в сегменте дискретных графических процессоров начального уровня и основан на SKU ACM-G11, самом простом из двух SKU Arc Alchemist. Он использует полную конфигурацию графического процессора ACM-G11 с 8 ядрами Xe (1024 ALU), 8 блоками трассировки лучей, графической тактовой частотой 1550 МГц, 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6 и диапазоном TDP 35–50 Вт.