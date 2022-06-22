Lenovo представила рабочую станция ThinkStation P360 Ultra в компактном форм-факторе

Lenovo представила компактную рабочую станцию ThinkStation P360 Ultra.

Его корпус имеет общий объем менее 4 литров и оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения и поддерживает профессиональную мобильную графику вплоть до NVIDIA RTX A5000. Кроме того, новая система предлагает до 128 ГБ памяти DDR5, два слота PCIe Gen 4, до 8 ТБ хранилища M.2 и поддержку до восьми дисплеев. По словам производителя, ThinkStation P360 Ultra превосходит настольные рабочие станции малого форм-фактора предыдущего поколения более чем на 50%.

Lenovo ThinkStation P360 Ultra оснащена двумя встроенными портами Ethernet и Thunderbolt 4 для максимальной гибкости и расширения ввода-вывода.

Рабочая станция поступит в продажу в ближайшее время по цене от 1299 долларов.