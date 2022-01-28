Lenovo представляет технологию TruScale HPC

Сегодня компания Lenovo представила Lenovo TruScale High Performance Computing as a Service (HPCaaS), предоставляющее возможности супервычислений организациям любого размера с помощью облачных технологий. Новое предложение высокопроизводительных вычислений (HPC) как услуга (aaS) расширяет портфолио Lenovo TruScale «как услуга» и позволяет заказчикам высокопроизводительных вычислений получать доступ к большим ресурсам суперкомпьютеров, сокращая время ответов для исследователей, работающих над решением величайших проблем человечества.

Облачные высокопроизводительные вычисления — это самый быстрорастущий сегмент высокопроизводительных вычислений, а потребление ресурсов по требованию обеспечивает более эффективные и масштабируемые вычислительные ресурсы для удовлетворения требований рабочих нагрузок. Типичный кластер высокопроизводительных вычислений работает почти на полную мощность, с быстро растущими потребностями в циклах вычислений и хранения и небольшим пространством для дополнительных рабочих нагрузок. Lenovo TruScale HPCaaS предоставляет дополнительные возможности, которые позволяют исследовательским учреждениям лучше конкурировать за гранты и быстрее получать ценную информацию. Эта технология предоставляет решения уровня «из стойки в облако», которые имеют решающее значение для внедрения инноваций в различных секторах, включая научные круги, фармацевтику, производство и здравоохранение.
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