Lenovo представляет технологию TruScale HPC

Облачные высокопроизводительные вычисления — это самый быстрорастущий сегмент высокопроизводительных вычислений, а потребление ресурсов по требованию обеспечивает более эффективные и масштабируемые вычислительные ресурсы для удовлетворения требований рабочих нагрузок. Типичный кластер высокопроизводительных вычислений работает почти на полную мощность, с быстро растущими потребностями в циклах вычислений и хранения и небольшим пространством для дополнительных рабочих нагрузок. Lenovo TruScale HPCaaS предоставляет дополнительные возможности, которые позволяют исследовательским учреждениям лучше конкурировать за гранты и быстрее получать ценную информацию. Эта технология предоставляет решения уровня «из стойки в облако», которые имеют решающее значение для внедрения инноваций в различных секторах, включая научные круги, фармацевтику, производство и здравоохранение.