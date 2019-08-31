Lenovo выпускает новый Chromebook C340

В рамках Lenovo до 2019 года в Берлине будет представлен новый Chromebook. Новый Lenovo Chromebook S340 выпускается в двух размерах, предназначенных для самых разных аудиторий. Первый - это 11-дюймовая модель, идеально подходящая для учащихся, занимающая меньше места, чем лист бумаги формата А4. Вторая модель представляет собой 15-дюймовую модель, предназначенную для профессионалов в области мобильных устройств, и включает цифровую клавиатуру.

11-дюймовый дисплей S340 представляет собой IPS ЖК-дисплей с разрешением 720p и оснащен гибким шарниром на 360 градусов, который делает его отличным маленьким устройством для выполнения школьных работ, а также отлично подходит для просмотра видео в режиме палатки или для игр в Android в режим планшета. Он оснащен процессором Intel Celeron N400 и также оснащен оперативной памятью объемом до 8 ГБ с встроенной памятью объемом до 64 ГБ через eMMC. Срок службы батареи составляет до 10 часов.

Цена

15-дюймовый дисплей S340 также является ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1080p и имеет аналогичный шарнир дисплея на 360 градусов. Оснащен процессором Intel Core i3 с оперативной памятью до 8 ГБ. Объем хранилища более широкий - 128 ГБ, также предоставляемый eMMC. Аккумуляторная батарея также рассчитана на 10 часов, но ее вес снижен до 1,4 кг (3 фунта).Оба устройства поступят в продажу в сентябре с 300 долларов США за 11-дюймовый S340 и с 450 долларов США за 15-дюймовый S340.