Lenovo выпустил новую 64-ядерную рабочую станцию AMD Ryzen Threadripper PRO

Для тех пользователей ПК с Windows, которые предпочитают покупать полностью изготовленный и настроенный на заводе компьютер, а не собирать его самостоятельно, Lenovo анонсировала новую интересную рабочую станцию ​​- ThinkStation P620. Она предлагает до 64 ядер и до 4,0 ГГц, а также полностью охлаждается воздухом.

В дополнение к вышеупомянутым возможностям числа ядер и скорости, AMD Threadripper Pro, поставляемый с машиной, поддерживает до 128 линий полосы пропускания PCIe 4.0 и 8-канальную память до 1 ТБ DDR4 3200 МГц через восемь слотов DIMM. Lenovo утверждает, что 64-ядерный процессор способен обеспечить производительность на 20 % больше по сравнению с двухпроцессорными рабочими станциями на базе Intel.

В отношении хранилища рабочая станция предлагает до 4 ТБ M.2 PCIe SSD и до 16 ТБ 3,5-дюймовых жестких дисков SATA со скоростью 7200 об/мин, с поддержкой RAID 0/1 для M.2 и 0/1/5/10 для SATA. ThinkStation P620 может поддерживать до двух карт NVIDIA Quadro RTX8000 или четырех Quadro RTX 4000 и может поддерживать до шестнадцати дисплеев с кадровым буфером до 96 ГБ.

Новинка от Lenovo упакована в 33-литровый корпус и с возможностью воздушного охлаждения. Для подключения есть четыре порта USB и комбинированный разъем для микрофона и наушников. На его задней панели расположены четыре USB-A 3.2 Gen 2, два USB-A 2.0, порт PS / 2, 10-гигабитный Ethernet RJ-45, порты линейного входа и выхода аудио и микрофонный вход. В комплект входит устройство для чтения карт памяти 15-в-1. Питание машины составляет 1000 Вт. ThinkStation P620 появится в продаже в сентябре 2020 года.
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