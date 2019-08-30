Lenovo выпустила два доступных планшета от $ 100

Компания Lenovo представила два бюджетных планшета - Tab M7 и Tab M8, со встроенным режимом Kid’s 3.0. Это независимая учетная запись предлагает родительский контроль и богатый и персонализированный детский контент для детей до 12 лет. Обе новинки выполнены из прочного металла.

Tab M7 получил 7-дюймовый WSVGA-экран, MediaTek MT8321 в версии с Wi-Fi и MediaTek MT8765B в версии с LTE. Планшет поставляется с 1/2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ ПЗУ, 2 МП основной и фронтальной камерами, а также упрощённой версией ОС Android 9 Pie. В Lenovo Tab M7 также есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, разъем для наушников и аккумулятор на 3450 мАч.

Lenovo Tab M8, тем временем, имеет две версии 8-дюймового экрана HD или Full HD. Сердцем служит MediaTek Helio P22. Внутри 2/3 ГБ ОЗУ, Android 9 Pie, аккумулятор на 5000 мАч, 5 МП основная камера, 2 МП селфи-камера, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS и LTE. Lenovo Tab M7 будет стоить около $ 100, Tab M8 c HD экраном $ 150 и $ 170 в варианте Full HD.