Lenovo выпустила первые десктопные ПК на Snapdragon X

Буквально вчера компания Qualcomm только анонсировала выход на рынок мини-ПК со своими Arm-процессорами, а уже сегодня компания Lenovo представила сразу два новых устройства, ориентированных на потребительский рынок и бизнес-сегмент. Новые мини-ПК ThinkCentre neo 50q и IdeaCentre Mini x оснащены процессорами серии Qualcomm Snapdragon X, что позволяет поддерживать функции Copilot Plus PC для работы с искусственным интеллектом. Также представители компании рассказали, что компьютер IdeaCentre Mini x представляет собой компактный мини-ПК объёмом всего 1 литр, разработанный для пользователей, которым нужен производительный и тихий настольный компьютер. Устройство имеет встроенный блок питания и поддерживает апгрейд компонентов.

С другой стороны, для охлаждения мини-ПК используются два вентилятора, поэтому полностью бесшумным его назвать нельзя. Примечательно, что IdeaCentre Mini x можно конфигурировать как базовым чипом Snapdragon X, так и более продвинутым Snapdragon X Plus, также есть возможность поставить до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Кроме того, устройство поддерживает новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7. ThinkCentre neo 50q, ориентированный на бизнес-сегмент, предлагает схожие характеристики, но с некоторыми отличиями. Он также оснащён процессором Qualcomm Snapdragon X или Snapdragon X Plus, но объём оперативной памяти ограничен 16 ГБ. При этом стоят системы 850 и 650 долларов соответственно.
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