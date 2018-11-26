Lenovo засветила новые процессоры Intel

Некоторое время на просторах интернета была информация о том, что Intel уже подготовила свои процессоры девятого поколения для ноутбуков. Однако, до сих пор устройств этого типа на рынке так и не появилось. Впервые упоминание мобильных процессоров девятого поколения появилось на сайте Lenovo в описании нового ноутбука, который пока что не анонсирован. Вероятно, вскоре процессоры начнут массово устанавливать в разного рода решения. Это позволит компаниям обновить свои ноутбуки и получить приток новых покупателей, а пользователи могут получить больше мощности. Хотя, девятое поколение от восьмого или даже седьмого отличается крайне слабо. В плане производительности там вообще нет разницы, а стоимость будет заметно выше у новых процессоров. Обязательно будем следить за этой ситуацией.