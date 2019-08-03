По словам представителя Uber, интеграция беспилотников в национальное аэрокосмическое пространство США является вызовом для компании, поскольку высокие здания и большие дистанции полёта иногда оставляют дроны за пределами досягаемости обычного дистанционного управления. Интеграция решения ModalAI стала оптимальным решением для инициативы Uber Eats. Помимо разработчиков платформы, в проекте приняла участие и Qualcomm — её чипы послужили основой для аппаратной составляющей беспилотника.В отличие от систем, полностью полагающихся на спутниковый GPS-сигнал, VOXL сохраняет работоспособность даже при временной потере связи. В ходе испытаний платформа не только следила за воздушным пространством, прокладывала маршрут и взаимодействовала с облачным сервисом Uber, но и отмечала местоположение дрона на виртуальной карте, сводя к минимуму участие оператора.Летающий беспилотник VOXL с грузом еды на борту успешно доставил заказы по указанным адресам. В разработке модели приняла участие компания ModalAI, разработавшая мобильную платформу с поддержкой 4G, способную обеспечить доставку груза даже в том случае, когда оператору недоступно изображение с камеры дрона.