Летающий ховербайк XTurismo

Японская компания ALI Technologies разработала свой персональный ховербайк для городских поездок под названием XTurismo. XTurismo - довольно захватывающая машина, как в научно-фантастическом фильме. Технически транспортное средство представляет собой самолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) и выглядит как футуристическое судно на воздушной подушке. Это новое транспортное средство классифицируется как сверхлегкий самолет, а это значит, что для его управления не требуется лицензия пилота.

Легкий самолет вертикального взлета и посадки был разработан для личного использования, и его вероятное применение, возможно, будет в городских джунглях. Трансмиссия XTurismo использует гибридный подход и использует традиционный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и набор из четырех электродвигателей. Мощность передается на два основных ротора и четыре ротора стабилизатора, которые отвечают за создание и поддержание подъемной силы. Все это упаковано в легкий корпус, который классифицирует его как сверхлегкий самолет, для управления которым не требуется лицензированный персонал. XTurismo способен развивать максимальную скорость 100 км/ч в течение примерно 30-40 минут полета, как заявляет компания. Фактически это означает, что автомобилю предстоит долгая разработка, чтобы обеспечить приемлемый уровень характеристик и при этом полезную дальность полета. Из-за отсутствия транспортных средств аналогичной категории XTurismo не попадает в какой-либо конкретный класс транспортных средств, который, следовательно, не обязывает его соблюдать какие-либо установленные правила или нормы. Однако это также означает, что транспортное средство не может использоваться в общественных местах в большинстве стран.
Комментарии и отзывы XTurismo
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