Компания Lexus представила электрический кроссовер RZ 450e

Компания Lexus представила электрический кроссовер RZ 450e 2023 года. Разработанная система High Performance Electronic Axle (eAxle) включает в себя передний двигатель мощностью 150 кВт и задний блок мощностью 80 кВт. Аккумулятор емкостью 71,4 кВтч должен обеспечить запас хода в 360 км.

Автомобиль, помимо необычного дизайна рулевого колеса, также будет иметь заниженную панель приборов. Новая система рулевого управления отказывается от механической связи между рулевым управлением и рулем в пользу электрического сигнального реле. Автомобиль основан на платформе e-TNGA, первой платформе для электромобилей Lexus, разработанной в сотрудничестве с Toyota и Subaru. Lexus RZ также получит пакет Lexus Safety System+ 3.0, который включает в себя систему Pre-Collision, которая отправляет предупреждение, если водитель отвлекается, чтобы избежать аварии.

Динамический радарный круиз-контроль использует автоматическое торможение в зависимости от внимания водителя и расстояния до ближайшего автомобиля. Система предупреждения о выходе из полосы движения активирует систему помощи при рулевом управлении, а система аварийной остановки включает аварийную световую сигнализацию.

Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами цвета салона: Orange, Palomino и Dapple Grey/Black. Компания еще не раскрыла цены на новый Lexus RZ.
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